Mobilitazione Pd in 4 province della Lombardia

"Cara Trenord, il 2023 è agli sgoccioli, è tempo di bilanci". Inizia così il volantino di denuncia che le federazioni del Partito Democratico di Sondrio, Bergamo, Lecco e Monza distribuiranno nelle stazioni delle quattro province da lunedì 11 a domenica 17 dicembre. "Un’intera settimana di mobilitazione per essere al fianco dei pendolari, studenti e lavoratori, che quotidianamente subiscono ritardi e soppressioni da parte del gestore del servizio ferroviario lombardo, Trenord, e per denunciarne il suo peggioramento ormai quotidiano – dice Michele Iannotti, segretario provinciale di Sondrio del PD -. Questa mobilitazione nasce dalla frustrazione e rabbia che lavoratori e studenti provano quotidianamente a causa di un sistema che ogni giorno registra disservizi drammatici per chi decide di spostarsi in treno, pagando abbonamenti sempre più cari". Cancellazioni e ritardi sono all’ordine del giorno, pulizia e manutenzione sui treni (inclusi quelli nuovi) e nelle stazioni sono deficitarie, la sicurezza dei passeggeri non è tutelata. La tratta Colico-Chiavenna appare sempre più dimenticata. La rassegnazione regna sovrana. L’arrivo in ritardo dei treni è oramai una regola, mentre dovrebbe essere un’eccezione…".

La situazione, per Iannotti e il PD, rappresenta un danno notevole per lo sviluppo del territorio. "Questo non solo provoca estremo disagio a numerosi lavoratori e studenti pendolari, ma danneggia anche la crescita e lo sviluppo dei nostri territori".