Minacciò una dottoressa . Quattro mesi

"Se hai uno studio privato te lo brucio... ti porto via il pane di bocca, sono quello che ti paga lo stipendio io e non ho nulla da perdere". Minacce che il 2 dicembre 2019, Rachid El Kaidi, 55 anni residente a Cantù, aveva rivolto a una dottoressa in servizio all’ambulatorio medico di Cantù, dove si era presentato per un accertamento urgente, pretendendo di passare davanti agli altri pazienti, ma senza alcuna impegnativa.

Il tentativo del medico di fargli capire che avrebbe dovuto prima ottenere una prescrizione, aveva scatenato l’aggressione dell’uomo, denunciato e finito a processo con l’accusa di minaccia a pubblico ufficiale. Ieri è stato condannato a 4 mesi di reclusione, con pena sospesa.