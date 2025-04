Minaccia l’arbitro, dirigente fuori cinque mesi

Mauro Ciapusci squalificato fino al 3 settembre. Pesante stangata del giudice sportivo provinciale della Figc nei confronti del dirigente accompagnatore dello Sporting Club Sondalo che, secondo il referto del direttore di gara e il relativo supplemento di indagine, "al termine dell’incontro tra il club sondalino e la Bormiese della categoria Allievi (vinto dai bormini per 1-0) si dirigeva verso l’arbitro protestando ed usando un linguaggio denigratorio ed offensivo le cui frasi sono annotate negli atti di ufficiali di gara. La condotta sopra descritta viene riassunta nell’ipotesi di comportamento discriminatorio prevista e punita dal Cgs". Ma secondo l’arbitro dell’incontro Ciapusci non si è limitato a questo. "Nel contempo lo stesso minacciava il direttore di gara e tentava un contatto fisico. Contatto non avvenuto grazie anche all’intervento degli altri dirigenti presenti sul campo". Questo secondo quanto riportato sul referto dal direttore di gara, fonte primaria per le sentenze del giudice sportivo che per vederci chiaro ha anche ordinato un supplemento. Nel dispositivo, inserito nel bollettino ufficiale della delegazione di Sondrio della Figc, si legge che "tenuto conto che tale comportamento si è svolto durante un incontro della categoria Allievi (categoria del settore Giovanile scolastico) la condotta appare certamente meritevole di congrua e adeguata sanzione". E per questo il giudice sportivo ha disposto la squalifica per 5 mesi. F.D’E.