Minaccia la ex con l’acido. Giovane finisce in manette

BRENO

In Valcamonica nelle scorse ore, a seguito dell’impegno dei carabinieri della Compagnia di Breno coordinati dal capitano Juri Abbate e della Magistratura, si è assistito per la prima volta all’esecuzione di un arresto con flagranza in differita, una procedura introdotta nel novembre scorso con le nuove misure del codice rosso. Un 35enne, residente a Breno, nella media valle, è finito in manette con l’accusa di aver perseguitato e minacciato la sua ex fidanzata, più giovane di due anni. L’uomo non ha accettato la separazione. Al contrario, ha continuato a minacciare la ragazza, dicendole chiaramente di essere intenzionato a bruciarla con l’acido. La 33enne, pure lei camuna, esausta e spaventata, ha deciso di rivolgersi ai carabinieri di Breno, che hanno immediatamente proceduto con l’arresto del presunto persecutore. Le nuove disposizioni del codice rosso rafforzato prevedono diverse misure, tra cui il potenziamento di strumenti come l’ammonimento, il braccialetto elettronico, la definizione di una distanza minima di avvicinamento e l’applicazione di tali misure anche ai "reati spia". L’arresto con flagranza in differita rappresenta un ulteriore strumento a disposizione delle autorità per affrontare situazioni di pericolo e garantire la sicurezza delle vittime.

Il codice rosso rafforzato è un provvedimento che ha visto l’inasprimento delle misure dopo il tragico al femminicidio di Giulia Cecchettin. Nel bresciano vi è un precedente, che riguarda l’uso di acido, purtroppo consumato e che ha causato lesioni permanenti gravissime alla vittima, che è un uomo. Si tratta di William Pezzullo, di Travagliato. Pezzullo il 19 settembre del 2019 era stato sfregiato con l’acido dalla sua ex ragazza Elena Perotti. Milla Prandelli