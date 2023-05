Milanesiana in Valtellina, si alza il sipario

Appuntamenti di spessore in Valtellina per l’edizione 2023 della Milanesiana. Anche quest’anno si rinnova in Valle, a Sondrio, Bormio e Livigno, il fortunato binomio Banca Popolare di Sondrio & Milanesiana, all’insegna del tema Ritorni, un tema-mondo, come sottolineato da Elisabetta Sgarbi, ideatrice e direttore artistico della Milanesiana. E al tema del "ritorno" sarà ispirata l’apertura a Sondrio che si terrà domani sera al Teatro Sociale con lo spettacolo "Verso casa" che vedrà sul palco Dori Ghezzi (nella foto), due affermati scrittori come Sandro Veronesi e Salvatore Niffoi e un grande jazzista come Paolo Fresu.

Bormio, con le sue 5 serate, sarà il cuore pulsante della Milanesiana in Valle. Si incomincia il 20 luglio con la proiezione del film "Assolo" di Laura Morante, e si proseguirà poi il 21 luglio con l’intenso, bellissimo film di Pupi Avati "Lei mi parla ancora", tratto dall’omonimo libro di Giuseppe Sgarbi, padre di Elisabetta e Vittorio Sgarbi, che interverranno alla serata insieme al regista Pupi Avati, a Renato Pozzetto, interprete del protagonista, a Francesca Pozzetto, a Chiara Caselli. Il 23 luglio sarà la volta di Roberto Andò e del suo film "Il bambino nascosto", con l’intervento di Silvio Orlando. Gran chiusura il 27 luglio con il concerto di Paolo Fresu e Omar Sosa. Non mancherà la lectio di Vittorio Sgarbi, dedicata quest’anno a Caravaggio e Pasolini.