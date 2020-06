Bormio (Sondrio), 28 giugno 2020 - La mostra di dipinti "L’origine della luce - The origin of light" del pittore toscano Luca Crocicchi (1958) sarà visitabile dalle 17 lunedì presso l’agenzia 1 di Bormio della Banca Popolare di Sondrio, in via Roma 64. L’artista si caratterizza per l’abilità espressiva dei suoi ritratti. Dopo gli studi al Liceo artistico e all’Accademia di Belle Arti di Firenze, decisivi sono stati gli incontri con Giovanni Testori nel 1981 e con Vittorio Sgarbi nel 1985. Sarà possibile visionare le opere dell’artista durante gli orari di apertura della filiale solamente previo appuntamento, nel rispetto dei requisiti di sicurezza derivanti dall’emergenza sanitaria Covid 19. L’esposizione verrà pubblicamente commentata, grazie alla proiezione su maxi schermo delle immagini dei quadri (una quindicina) in Piazza del Kuerc, alle 21, sempre lunedì, grazie agli interventi di Crocicchi e di Vittorio Sgarbi, il quale dialogherà anche con il saggista e psichiatra Paolo Crepet. La mostra rimarrà allestita fino al 15 agosto.

L’attuale esposizione rientra nell’ambito della nota manifestazione culturale "La Milanesiana 2020", giunta quest’anno alla ventunesima edizione, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi. Un’attività declinata, di volta in volta, in appuntamenti tematici che si tengono in diverse piazze italiane (quest’anno prevalentemente lombarde) e che spaziano dalla letteratura alla musica, dal cinema alla scienza, dall’arte alla filosofia, dal teatro al diritto e all’economia. La mostra è potuta approdare nella Magnifica Terra grazie a Paola Romerio Bonazzi, da anni collaboratrice di Elisabetta Sgarbi e membro del "Rotary Club Bormio Contea", ente organizzatore e main sponsor della "Milanesiana". Anche l’istituto di piazza Garibaldi da alcuni anni rientra nel novero degli sponsor che collaborano alla "tappa" bormina dell’evento. Nel 2019 l’artista Wainer Vaccari (Modena, 1949) espose nove dipinti presso la sua agenzia in via Roma. All’inaugurazione aveva presenziato il noto critico d’arte Vittorio Sgarbi, seguito da un numerosissimo pubblico.