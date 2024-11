Meraviglie della natura:. Sondrio Festival le esalta

Programma XXL per la manifestazione-contenitore che in due intensissimi fine settimana – da venerdì 15 a domenica 17 novembre e da giovedì 21 a domenica 24 – laureerà il capoluogo per la trentottesima volta capitale della natura. Tutto è pronto per Sondrio Festival, la Mostra internazionale dei documentari sui Parchi: sette giornate per un monte ore di intrattenimento cresciuto a dismisura e la novità delle proiezioni dei documentari in concorso anche il pomeriggio al cinema Excelsior. Una cinquantina gli appuntamenti in programma che si aggiungono ai 16 documentari in concorso. Da non perdere le esposizioni: dalla mostra diffusa sui cavalieri delle nevi di Donato Savin a quella sui felini con esemplari a grandezza naturale. Sondrio Festival è atteso anche per le Conversazioni che anticipano la proiezione dei documentari. Tra gli ospiti di questa edizione l’alpinista Marco Confortola, Andrea Piovan, voce della natura per aver doppiato centinaia di documentari, il campione di apnea e coach della respirazione Mike Maric, Tessa Gelisio, conduttrice e autrice tv, Riccardo Azzali fondatore del canale scientifico "FilosofiaScienza", la meteorologa Serena Giacomin e Valerio Rossi Albertini, il fisico che ha reso la scienza accessibile a tutti. "Sondrio Festival è entrato nel cuore degli spettatori con il suo messaggio: la natura dà benessere ma ha bisogno di cura e tutela – ha dichiarato l’assessore alla Cultura e Presidente di Assomidop Marcella Fratta –. Insieme possiamo trovare delle soluzioni per salvaguardare la natura". Inaugurazione venerdì 15 novembre, alle 18, a Palazzo Pretorio, cui seguirà alle 20.30 al Teatro Sociale la prima serata.

Sara Baldini