Maxi Mostra Europea di Lego a Orio al Serio: Star il Titanic da 11 Metri

ORIO AL SERIO (Bergamo)

Un gioco senza tempo che, dopo oltre 90 anni, è in grado di appassionare un target eterogeneo, facendo leva sullo spirito creativo e l’immaginazione di bambini di differenti età e culture ma anche e soprattutto degli adulti. Per gli amanti del mondo del Lego è in arrivo la più grande mostra di opere in Europa, realizzate con gli inconfondibili mattoncini. Da oggi 12 ottobre al 25 febbraio 2024 al piano terra di Oriocenter (ingresso arancio-viola) è stato infatti riservato uno spazio di 1.600 mq dove troveranno spazio più di 100 modelli, realizzati con ben 8 milioni di mattoncini colorati. Tra le opere in esposizione, il più grande Titanic del mondo, costruito con oltre 500mila mattoncini Lego: in scala 1 a 25, il transatlantico è lungo 11 metri e alto quasi 3. L’imbarcazione è stata assemblata ponendo attenzione ai minimi dettagli, dall’esterno alle sale interne dove poter osservare la vita dei passeggeri. E ancora. La facciata del Duomo di Milano, che mostra anche parte della piazza, è stata ricostruita con oltre 100mila pezzi, preservando i più piccoli dettagli architettonici in scala 1 a 24. Una zona speciale è invece riservata a Star Wars con 100 modelli legati alla saga tra navi, scene, personaggi, armi e le battagli più conosciute di questa serie iconica. I più piccoli troveranno poi un’area dedicata al mondo delle fiabe. Info e acquisto biglietti www.mostramattoncini.itbergamo. M.A.