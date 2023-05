Mattinata di ordinaria violenza Si avventa con una spranga sull’ex moglie e un passante

L’aggressione ieri mattina prima delle 9 nel parcheggio davanti al supermercato Lidl, in via Marconi. Quello che accade di lì a poco sembra la scena di un film, una mattina di follia. Si vede un uomo con in mano una spranga di ferro (all’inizio si era parlato di un tubo metallico), è un albanese di 48 anni residente a Calusco d’Adda, che è stato fermato. L’uomo sembra fuori di sè. Brandendo la spranga punta diritto contro una donna che in quel momento arriva nel parcheggio del market. Si verrà a sapere che si tratta della ex moglie, di 47 anni. I due sono separati da un paio di mesi. Quando la donna se lo trova davanti cerca di allontanarsi. Lui la raggiunge, ne nasce una discussione dai toni accesi. In breve la situazione precipita, la donna ha paura, avverte che le possa capitare qualcosa. Timori più che giustificati visto che il suo ex all’improvviso si avventa su di lei con la spranga e inizia a colpirla. Alla scena assiste un passante, un signore di 66 anni che non resta indifferente e interviene in difesa della donna. Ma l’albanese, senza ragione, se la prende anche con lui e lo colpisce con la stessa spranga. Solo a quel punto si allontana dal parcheggio. Alcuni avventori di un bar, usciti per vedere cosa stesse succedendo, hanno visto l’albanese che stava scappando in direzione del centro di Calusco d’Adda. Nel tragitto ha rubato un badile da un cantiere e ha sfondato quattro vetrine del Mobilificio Colleoni. Scattato l’allarme, dalla vicina stazione sono partite due pattuglie alla ricerca dell’uomo. E mentre i militari gli davano la caccia nel paese, il 48enne poco dopo si è recato alla caserma per autodenunciarsi. La ex moglie dell’albanese e il passante sono stati portati rispettivamente all’ospedale Papa Giovanni in codice giallo e a quello di Merate, in verde. Fortunatamente non sono gravi, hanno ferite lievi.

Francesco Donadoni