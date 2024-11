Malore fatale. La valle piange. Mauro Leone

Quel volto sorridente resterà nel ricordo di tante famiglie valtellinesi. E di chi lo ha visto guidare su e giù il trenino giallo amato dai bambini. La notizia della morte di Mauro Leone (nella foto), 72 anni, trovato senza vita nella propria abitazione, è stata accolta come la perdita di un compagno di viaggio di un’intera comunità. Un malore è stato probabilmente fatale. A insospettirsi il fratello Marco, che non riusciva a trovarlo al telefono. Da qui la richiesta di aiuto ai vigili del fuoco che sono riusciti a entrare nell’appartamento: i soccorritori non hanno potuto fare nulla. Prima di mettersi alla guida del trenino, aveva operato come avvocato. Poi la scelta di cambiare vita.