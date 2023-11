Madesimo, 47enne tenta di togliersi la vita con il gas dell’auto: salvato dai poliziotti

Madesimo, 28 novembre 2023 - Poco prima delle 20 di oggi, martedì 28 novembre, un equipaggio della Polstrada di Mese ha salvato un uomo che si stava togliendo la vita. È accaduto in località Isola, in territorio comunale di Madesimo, in alta Valle Spluga, un uomo di 47 anni stava per togliersi la vita con il gas dell'auto, attraverso un tubo collegato.

L'uomo è stato soccorso in tempo dai poliziotti della Stradale e, in codice giallo, quello di media gravità, ricoverato poi d'urgenza in ospedale. Non dovrebbe assolutamente essere in pericolo di vita. Grazie al tempestivo intervento degli agenti.