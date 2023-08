Tragedia nei boschi di Madesimo: escursionista di 76 anni precipita in un burrone e muore

Madesimo, 23 agosto 2023 - Tragedia oggi, mercoledì 23 agosto, in una zona impervia del territorio comunale di Madesimo, quindi in Alta Valle Spluga: ha perso la vita oggi pomeriggio un uomo di 76 anni che, secondo le prime informazioni, sarebbe precipitato in un burrone.

All'arrivo dei soccorritori del Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Madesimo e dei volontari del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna per l'anziano non c'era più nulla da fare. Stava facendo un'escursione nei boschi quando è avvenuta la disgrazia. Non si conoscono le generalità dell'uomo deceduto.