Aler recupera l’alloggio occupato

Approfittando dell’apertura del cantiere per la riqualificazione dell’intero stabile, lo scorso luglio l’appartamento era stato occupato abusivamente. Ieri mattina però Aler Bergamo, Lecco e Sondrio, in collaborazione con le forze dell’ordine e con il supporto delle istituzioni locali, ha provveduto al rilascio dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica che si trova in una delle Torri del quartiere La Piastra, in via Maffei al civico 53. Un intervento doveroso sia a tutela dei cittadini regolarmente assegnatari, che per la piena valorizzazione del patrimonio pubblico. "Il nostro impegno per la legalità è fermo e costante – dice il presidente Corrado Zambelli –. Interventi come questo rappresentano un atto di responsabilità nei confronti dei nostri inquilini e una concreta azione a favore della sicurezza e della vivibilità degli immobili gestiti. Ringrazio prefetto, sindaco, polizia locale e tutte le autorità coinvolte per la collaborazione".