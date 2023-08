Madesimo, cade dalla bici durante un salto sulla pista di downhill: grave un 42enne

Madesimo (Sondrio), 17 agosto 2023 – Brutta caduta per un ciclista di 42 anni, durante un salto lungo la pista di downhill, vicino alla Valle del Groppera, territorio del comune di Madesimo, in provincia di Sondrio. L'uomo ha riportato un forte trauma. Da chiarire l’esatta dinamica e le cause dell’incidente.

Sul posto sono subito intervenute le squadre territoriali del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, con cinque tecnici della Stazione di Madesimo, il Soccorso alpino Guardia di finanza e l'elisoccorso di Sondrio dell'Agenzia regionale emergenza urgenza. L'uomo è stato trattato dall'équipe sanitaria e portato in ospedale con l'elicottero.