L’urna di San Gerardo ritorna in paese dopo ottant’anni

Dopo quasi ottant’anni torna a Olgiate Comasco l’urna con il corpo di San Gerardo De’ Tintori, che sarà ospitato in paese dal 14 al 22 ottobre, grazie all’arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini. L’urna di San Gerardo è infatti nel duomo di Monza, ma era stata ospitata in paese anche nel lontano 1946 per tre settimane al termine del secondo conflitto mondiale. Molto intenso il programma che si aprirà sabato 14 ottobre nel primo pomeriggio con l’arrivo dell’urna del Santo in località San Gerardo. Alle 15 la processione.