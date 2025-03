L’operazione “Restart 2024“. Fiumi di droga dalla Spagna. Dieci le persone finite nella rete

In un garage di Sondrio, nei pressi del centro ma anonimo e lontano da sguardi indiscreti, la droga – marijuana e hashish, ma anche diversa cocaina – veniva depositata, pesata e confezionata per poi essere ceduta, pressoché a ogni ora del giorno e della notte, tanto lì quanto in locali pubblici, negozi e strade del capoluogo.

Almeno una settantina i clienti abituali, tra cui anche parecchie persone adulte e distinte, "con una posizione" per così dire. Tutti consumatori che una volta esaurite le scorte ora si troveranno in difficoltà perché chi li riforniva è stato incastrato dalla maxioperazione Restart 2024 della Polizia di Stato coordinata dalla Procura della Repubblica di Sondrio che ieri mattina ha dato esecuzione a 10 misure cautelari di cui 6 custodie in carcere, 3 obblighi di dimora e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, nonché, a 23 decreti di perquisizione nei confronti di soggetti di nazionalità italiana, tunisina, venezuelana e colombiana nel corso delle quali sono stati arrestate in flagranza altre otto persone. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati complessivamente circa 25 kg di droga (6,8 kg di hashish, 17, 6 kg di marijuana) e 324 gr. circa di cocaina, oltreché effettuati due arresti in flagranza. "È stata decapitata una vera e propria organizzazione criminale internazionale che si occupava di trasportare ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti dalla Spagna all’Italia – spiega il commissario Francesco Castaldo, capo della Squadra Mobile di Sondrio – Parliamo di chili e chili di droga recuperati in diverse località della Spagna che in auto attraversavano la frontiera di Ventimiglia e arrivavano a Milano e quindi a Sondrio". Nell’ormai famoso garage dove stamane sono stati trovati 4 kg di marijuana, quasi 9mila euro in contanti e anche due armi da fuoco. "Restart 2024" è partita lo scorso agosto e ha visto gli investigatori della Squadra Mobile di Sondrio impegnati in un’intensa attività caratterizzata dal massiccio utilizzo di intercettazioni telefoniche, telematiche, ambientali e tramite captatore informatico che hanno consentito loro di individuare i membri del gruppo criminale e le caratteristiche del gruppo stesso, consolidato, rodato e radicato principalmente a Sondrio e alimentato dagli apporti di sodali collocati in primis Milano e Varese.

All’interno ognuno rivestiva un ruolo preciso e poteva contare sull’apporto dell’altro; ai vertici, due capi che dalla Spagna impartivano tutte direttive per il rifornimento, l’importazione, il trasporto, la detenzione, la preparazione alla vendita e, infine, il commercio al dettaglio dello stupefacente, ripartendo poi tra tutti i concorrenti i proventi dell’attività delittuosa.