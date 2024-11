Lo Smart walking piace in Valchiavenna

CHIAVENNA

Si è conclusa con grande soddisfazione la stagione estiva del "Cammino della via Spluga", l’itinerario transfrontaliero che attraversa le Alpi, tra Italia e Svizzera, conta tanti escursionisti che hanno percorso i suoi 70 km tra paesaggi mozzafiato e piccoli borghi. La stagione 2024 ha visto una partecipazione crescente e un forte interesse verso le proposte di turismo sostenibile e slow, con un focus su benessere e riscoperta dei territori meno battuti. Il Consorzio turistico Valchiavenna ha messo in atto durante la stagione alcune azioni di promozione avvalendosi anche del supporto di alcuni nomi che attraverso i loro canali social e blog veicolano e promuovono gli itinerari italiani. Una delle novità più apprezzate è stata la formula dello Smart walking, ideata e promossa in collaborazione con Davide Fiz. La proposta di camminare al mattino e dedicare il pomeriggio al lavoro in smart working, in luoghi suggestivi lungo la via Spluga, è risultata essere una soluzione attraente per professionisti in cerca di una modalità di viaggio che coniughi attività fisica, contatto con la natura e produttività. Il sentiero storico si afferma sempre più come destinazione internazionale.

Tra le principali nazionalità dei visitatori si registrano Svizzera, Regno Unito, Germania, Israele, Stati Uniti, Paesi Bassi e molti altri per un totale di 350 pacchetti venduti, quasi 1.000 persone che hanno prenotato e usufruito del pacchetto inclusivo di pernottamenti, trasporti bagaglio, ingresso alle principali attrattive. F.D’E.