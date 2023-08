A Livigno il soccorso è meglio della discoteca: sabato alternativo per 20 giovani

Livigno (Sondrio), 7 agosto 2023 – Anziché andare in discoteca o nei locali a divertirsi il sabato sera a Livigno i ragazzi preferiscono andare a scuola di pronto intervento e imparare dagli istruttori del Soccorso alpino.

L’altra sera una ventina di giovani tra i 16 e i 20 anni, provenienti da diverse località della Lombardia e coinvolti nel progetto “Ragazzi on the road“ hanno partecipato alla simulazione di un intervento di aiuto a due coetanee in difficoltà. Seguendo le istruzioni dei tecnici e dopo aver indossato casco, scarponcini e divisa si sono messi alla ricerca delle disperse.

"Tutto questo assistiti dai nostri tecnici, che li aiutano a interpretare le informazioni ricevute e a trovare le coordinate geografiche delle persone da soccorrere - spiega i responsabili del Soccorso alpino - Il gruppo una volta raggiunte le due ragazzine che avevano chiesto aiuto ha compiuto una prima valutazione sanitaria, comunicando i dati e procedendo a mettere in sicurezza la giovane che si era infortunata.

A questo punto è scattato il recupero e il trasporto in barella, fino al punto in cui ci sarà l’elicottero oppure l’ambulanza".

La serata ha coinvolto i tecnici della Stazione di Livigno della VII Delegazione Cnsas. A giugno si era tenuta un’esercitazione congiunta ad Aviatico (BG), con il Cnsas della VI Orobica e la Guardia di finanza, a cui avevano assistito anche i “Ragazzi on the road”.