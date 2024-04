Livigno aspetta il Giro. Presentata la tappa numero 15 al Mottolino

Livigno presenta la sua tappa del Giro d’Italia. Nella suggestiva cornice naturale del Mottolino, posizionato a quota 2385 metri dove sarà allestito il traguardo della tappa numero 15, si è tenuta nella tarda mattinata di ieri la presentazione ufficiale della frazione del Giro Manerba Del Garda-Livigno prevista per il 19 maggio.

Ad un mese esatto dal via della tappa più lunga della corsa rosa, Livigno, con in testa l’Apt rappresentata dal direttore Luca Moretti e il sindaco Remo Galli, ha voluto presentare l’evento. E, come sempre, Livigno ha fatto le cose in gande: lo speaker d’eccezione è stato Riccardo Magrini che ha colloquiato coi presenti tra i quali segnaliamo due ex big del ciclismo quali Vincenzo Nibali, lo squalo dello stretto capace di vincere 2 volte il Giro, e Sonny Colbrelli e un big ancora in attività quale è Elia Viviani. Tutti e tre hanno spesso e volentieri frequentato Livigno per gli allenamenti in quota. Tra le autorità presenti Lara Magoni, sottosegretario Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, e Massimo Sertori, assessore alla Montagna. "Quella che arriverà al Mottolino – dice Gigi Negri, uno degli artefici dell’arrivo del Giro in Valtellina – sarà una tappa assai scenografica e, se le condizioni meteo saranno queste, ai bordi della strada ci sarà ancora la neve. Come sempre sarà una vetrina importante per Livigno e per tutta la Valtellina. A livello sportivo sarà una tappa difficile e importante, la più lunga della corsa, con 5000 metri di dislivello e entrerà in provincia di Sondrio dal Mortirolo, uno dei passi mitici del territorio. E poi la tappa del 21 maggio, con partenza da Livigno e arrivo in Valgardena".