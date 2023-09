"L'Isola che c'è a Villa Guardia: la sostenibilità in mostra"

La sostenibilità a Como torna in mostra sabato 16 e domenica 17 settembre, con la 19^ edizione della fiera L’isola che c’è, nel Parco Comunale di Villa Guardia. Un evento nato per mettere in relazione esperienze di economia sostenibile e di volontariato con il territorio attraverso una rete virtuosa, costruita in oltre dieci anni di attività dall’insieme dei soggetti che costituiscono la solidarietà comasca. L’Isola che c’è è quindi un laboratorio di azioni, progetti, aspirazioni e idee, produzioni, consumi consapevoli e relazioni con un alto valore etico e solidale, organizzata dall’Associazione L’isola che c’è – Rete Comasca di Economia Solidale, dal Centro di Servizio per il Volontariato dell’Insubria e da Ecofficine Cooperativa Sociale. Si parte con un’anteprima oggi alle 19, il festeggiamento del compleanno dell’Associazione Allincirco, di arti circensi, le tecniche teatrali e lo sport. Da sabato, saranno presenti 150 espositori, affiancati da concerti e spettacoli, incontri e laboratori per adulti e bambini, ristorazione locale, bio e solidale e baratto di abiti e giochi. Tra gli incontri in programma, alle 11 di sabato focus sulla sostenibilità delle economie del territorio comasco, alle 14 sul turismo e alle 17 sulle microplastiche. Sul fronte benessere e laboratori per adulti, nei due giorni si spazia tra yoga, fitness, hata yoga, danza libera e riflessologia, mentre ai bimbi sono riservati i laboratori di arte, esplorazione delle foglie, orto, inglese, tip tap e molto altro. Tutti i giorni, sono previste lezioni gratuite di strumenti musicali, creatività con materiali di riciclo, pallacanestro e l’angolo del baratto, dove giochi, libri e abiti per adulti. Sul palco concerti, anche tanti spettacoli e musica, dalle 14 alle 22.30. Info e programma www.fieralisolachece.org. Pa.Pi.