L’ingresso del capoluogo cambia. Castellina a nuovo con 2,9 milioni

L’area della Castellina diventerà ancor più bella e accogliente, un biglietto da visita per chi entrerà a Sondrio da Ovest, dalla bassa Valtellina. Si incomincerà con la realizzazione di un parcheggio di 196 posti auto e proseguirà con la realizzazione di nuovi tratti di marciapiedi e di piste ciclabili.

L’intervento di riqualificazione nell’area Castellina, interessa una superficie rigenerata di 18.500 metri quadrati. I lavori sono iniziati lunedì mattina, lungo viale dello Stadio, con il taglio degli alberi che saranno sostituiti con nuove tipologie di piante. Gli assessori all’Urbanistica, ambiente e mobilità, Carlo Mazza, e ai Lavori pubblici, Simone Del Marco, hanno illustrato lo studio da 2,9 milioni di euro, interamente finanziato con fondi del Pnrr. "Da anni pensavamo a questo intervento e grazie a questo finanziamento possiamo realizzarlo - ha affermato l’assessore Mazza -: nel nostro disegno questa zona rappresenta uno snodo fondamentale per la viabilità, nel quale si inserisce anche il progetto del futuro sottopasso ciclopedonale per unire l’area al Parco Bartesaghi. Una connessione in continuità tra due aree sportive per un percorso ad anello: riqualifichiamo, potenziamo la mobilità ciclopedonale e, nell’ottica della smart city, installiamo la nuova illuminazione a Led adattiva, con sensori che si attivano al passaggio di pedoni e ciclisti. Un intervento molto importante non soltanto per questa zona ma per l’intera città, un bel biglietto da visita per chi arriva a Sondrio". Nello specifico, l’intervento prevede la riqualificazione dell’intera area della Castellina, con la creazione di un ampio parcheggio sul lato sud del campo di calcio, la sistemazione della zona tra i due campi sportivi, il prolungamento della pista ciclopedonale lungo viale Stadio, fino a via Pittoni, e verso piazzale Fojanini per creare un raccordo ad anello con via Valeriana fino al Parco Ovest e alle scuole Torelli.

"I lavori dureranno circa un anno. Abbiamo previsto nuove piantumazioni, per evitare il proliferare in futuro di radici orizzontali lungo il marciapiede e la pista ciclopedonale di viale Stadio che rovinerebbero la pavimentazione creando problemi di sicurezza" precisa Del Marco.