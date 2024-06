L’ex Palazzo Balilla. È il tempo dei restauri

Sono iniziati a Sondrio i lavori per il restauro esterno dell’ex Palazzo Balilla, datato 1932. Nell’aprile 2022 il Comune di Sondrio aveva ottenuto un finanziamento di 1,5 milioni di euro sul Pnrr per progetti di rigenerazione urbana, missione 5 "Inclusione e coesione", componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore" e, in particolare, per il rifacimento della palestra di piazza Merizzi, utilizzata per la ginnastica, nell’ex Palazzo Balilla.

Il progetto prevede la realizzazione di una palestra interna per ospitare corsi e allenamenti di ginnastica, senza la presenza del pubblico. A completamento del progetto, l’amministrazione comunale sondriese ha deciso di promuovere un intervento per il recupero e il restauro delle facciate esterne per un importo di 500mila euro, finanziati con fondi propri.

L’intervento, avviato il 3 giugno, si concluderà entro la fine del 2025. L’ex Palazzo Balilla diventerà un edificio autonomo dalla piscina, con l’unico accesso da piazza Valgoi, attraverso un solo atrio comunicante al piano terra, un nuovo ascensore e una scala che serve i tre livelli, riqualificando la palestra e gli ambienti di servizio, con il rifacimento delle coperture.

Per le facciate si interverrà con vari processi e trattamenti: puliture, stuccature, riequilibrature cromatiche di restauro. "A questo intervento teniamo molto – ha detto ieri il sindaco di Sondrio Marco Scaramellini - Perché questo fabbricato di proprietà comunale da tempo ha bisogno di un restyling. È un dovere dell’amministrazione mantenere in efficienza immobili e infrastrutture. E in questo caso l’intervento sarà di quelli “pesanti”. Verrà inoltre restaurato anche il monumento dei caduti in pietra. È importante che quando ci si presenta alla popolazione in momenti importanti, come il 2 giugno, il contesto sia adeguato. In più c’è un intervento sulla palestra per la ginnastica artistica, stiamo valutando di inserire, come in passato, una parete per l’arrampicata. Questo andrà in abbinamento con l’intervento sul PalaMerizzi che speriamo di appaltare nei prossimi mesi".

Fulvio D’Eri