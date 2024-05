L’Erasmus nella striscia di Gaza. Il documentario al liceo Verri

Fare l’Erasmus a Gaza. Sembra un qualcosa di impossibile, invece è successo ed è possibile scoprire questa storia attraverso un documentario pluripremiato che presto verrà proiettato a Lodi. Si intitola Erasmus in Gaza e narra dell’incredibile storia dell’unico studente al mondo, l’italiano Riccardo Corradini di Rovereto, laureando in medicina dell’Università di Siena, che ha fatto l’Erasmus nella striscia nel 2018 a 24 anni, passandoci 4 mesi. Un’esperienza di formazione e amicizie, un viaggio in una città sotto assedio, uno sguardo inedito sulla Palestina, una vicenda individuale che aiuta la collettività a capire le terribili vicende di oggi. Sarà visibile martedì 14 ore 21.00, aula Magna Liceo Verri, v. San Francesco, 11.

Nel film vi sono scene di grande impatto: in una si siede sul bordo del tetto di un palazzo per contemplare l’intera Striscia, in un’altra cui canta con un ragazzo locale “Bella Ciao“, canzone che molti palestinesi credono sia l’inno nazionale italiano. È prevista anche un’introduzione a cura di AssoPacePalestina, ci saranno videomessaggi originali per l’occasione del protagonista e dei registi, Chiara Avesani e Matteo Delbò. In tutto il film dura 88 minuti e l’ingresso è a offerta libera (il ricavato sarà devoluto ad associazioni che operano direttamente con Gaza). L’iniziativa è del Fuori Rassegna di “Lodi di Pace“ promossa dal Comune di Lodi. Luca Pacchiarini