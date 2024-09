L’economia nel secondo trimestre: un brusco rallentamento

Brusco rallentamento dell’economia in provincia di Sondrio nel 2° trimestre del 2024, ma ci sono segnali positivi dall’occupazione e dall’export. Il 2° trimestre dell’anno mostra un quadro economico provinciale negativo. La produzione manifatturiera cala sia per l’industria (-1,9%) che per l’artigianato (-1,1%). A livello regionale i risultati sono dello stesso segno, con l’industria in minor contrazione (-1,2%) e l’artigianato stazionario. I comparti del terziario in Valle registrano una riduzione del fatturato, vedi commercio al dettaglio (-2,6%) e servizi (-1,5%). In un quadro economico in peggioramento, i livelli di occupazione risultano ancora in crescita al 30 giugno 2024, con saldi positivi in tutti i settori ad eccezione dell’artigianato, stabile. L’industria registra una flessione tendenziale (-1,9%). L’artigianato conferma la svolta negativa di inizio anno (-1,1%). Si conferma la contrazione del fatturato (-2,6%) e degli ordini interni (-3,7%). Il commercio al dettaglio segna -2,6%, con quasi la metà delle imprese che prevedono fatturati in diminuzione.