Lecco Film Fest 2023: Carlo Verdone, Marco Bellocchio e altri protagonisti del cinema per "Ridestare lo stupore"

Carlo Verdone, Marco Bellocchio, Elena Lietta e Fotini Peluso. Sono le guest star del Lecco Film Fest 2023, in programma dal 5 al 9 luglio a Lecco. Il patron della manifestazione è il prevosto monsignor Davide Milani, che è anche presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo della Cei. Il titolo della nuova edizione del festival, promosso da Confindustria Lecco e Sondrio con il presidente Plinio Agostoni, che porterà nella città dei Promessi sposi i protagonisti del mondo del cinema, è “Ridestare lo stupore“, che muove dalle riflessioni che Papa Francesco ha consegnato alla Fondazione Ente dello Spettacolo in occasione del 75° anniversario.

"In un mondo sempre più artificiale, dove l’uomo si è circondato delle opere delle proprie mani, il grande rischio è quello di perdere lo stupore", sono state le sue parole. Il tema sarà il fil rouge che legherà i diversi momenti del festival. "Contro le tante brutture che rendono faticosa la vita in questi tempi, dobbiamo tornare a stupirci – sottolinea monsignor Davide Milani – L’arte cinematografica ha questo potere, che però trascuriamo, presi come siamo dalla voracità del consumo. Non ci meravigliamo più di nulla, rischiamo di essere solo dei consumatori. Il Lecco Film Fest non offre cinque giornate di semplice intrattenimento, ma ci aiuta a tornare spettatori meravigliati".

Racconta Enea Sala (sopra nella foto con Marco Bellocchio), 8 anni, modenese: "Al dodicesimo provino per “Rapito“ eravamo rimasti io e un altro, ma non l’ho mai conosciuto. Sapevo che dopo aver visto molti bambini Bellocchio aveva selezionati me e lui. Sono stato fortunato, ha scelto me". Enea interpreta Edgardo Mortara, il piccolo ebreo sottratto alla famiglia dal Papa Re.

D.D.S.