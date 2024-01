Lecco cambia volto. Tanti i cantieri aperti

Una città che cresce. È Lecco che lo scorso 27 dicembre ha compiuto 100 anni. Ci sono progetti, cantieri e lavori in corso che stanno cambiando volto alla città dei Promessi sposi. Gli interventi sono una settantina, per un investimento di 80 milioni: l’area dell’ex Piccola velocità che diventerà un nuovo rione, il Teatro della società, il lungolago, il centro sportivo comunale, Villa Manzoni... "E queste sono solo le opere già finanziate, molte altre sono già sui tavoli tecnici e presto verranno attivate", sottolineano gli assessori ai Lavori pubblici Maria Sacchi e alla Comunicazione Alessandra Durante. Quali sono lo spiegheranno insieme al sindaco Mauro Gattinoni direttamente ai cittadini durante un’assemblea pubblica l’1 febbraio al centro civico Pertini di Germanedo, quando verrà presentato pure il Portale delle opere pubbliche, un sito su cui sono riportati tutti gli interventi, con costi, programma, stato di avanzamento e finalità "Riteniamo rispettoso nei confronti dei cittadini mettere a disposizione uno strumento trasparente per monitorare i cantieri e avere un’idea sugli investimenti e i tanti finanziamenti di cui Lecco potrà beneficiare per crescere in strutture e servizi", spiegano gli assessori. D.D.S.