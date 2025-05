Gare di canoa sull’Adda. Coinvolti tanti giovani

La canoa fluviale torna a dare spettacolo in Valtellina e lo fa nelle acque sondriesi nei pressi del Parco Bartesaghi di Sondrio. Forte degli eventi organizzati negli anni, Addavì, in collaborazione con Polisportiva Albosaggia, ospiterà sull’Adda una giornata di gare del Campionato Interregionale Fick 2025.

"La giornata di gare regionali di canoa programmata per domenica mette in risalto la versatilità e le potenzialità di un luogo come il parco Bartesaghi – dice Michele Diasio, assessore al Turismo, allo Sport e alle Olimpiadi del 2026 del Comune di Sondrio –. Già nel 2023 abbiamo ospitato i mondiali di rafting e siamo ben lieti di ospitare un’altra competizione che mette in correlazione l’acqua (il fiume Adda) e il parco cittadino, un binomio vincente".

La competizione, in programma domenica dalle 10, vedrà sfidarsi numerose squadre del nord Italia nelle prove Sprint di tutte le categorie: allievi, cadetti, ragazzi, junior e senior. I team si daranno battaglia nel tratto sondriese del fiume Adda alla confluenza con il torrente Mallero. Nutrita la pattuglia di giovani e giovanissimi, fra i quali anche gli agonisti di casa in forza ad Addavì e Polisportiva Albosaggia Asd.

"L’impegno organizzativo si arricchisce di un significato in più a fronte della giovane età di molti iscritti – dice Stefano Dell’Agostino, tecnico delle due società sportive organizzatrici e presidente di Addavì – e anche per questo, unitamente alla Federazione Italiana Canoa e Kayak, abbiamo deciso di coinvolgere le Amministrazioni locali interessate e le associazioni".

