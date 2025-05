Dalla Resistenza al parlamento, il ritratto di Zappa

Carlo Zanesi ripercorre in un volume la vita di Franco Zappa: un valtellinese che ha combattuto per libertà e giustizia. Quella scritta da Zanesi è una biografia che si fonda su documenti, gli scritti, gli atti amministrativi messi a disposizione dalla famiglia Zappa. Tutto questo gli ha consentito di ripercorrere la vita di Franco Zappa, nato a Sondalo nel 1922, figlio di un muratore e di una maestra elementare.

Nella prima parte dell’opera, dal titolo “Franco Zappa: ho lottato per la libertà e per la giustizia“, si parla delle esperienze giovanili e scolastiche, poi dell’esperienza di partigiano. Franco Zappa è stato un protagonista della Resistenza in Alta Valtellina: il comandante Foglia della 2^ Brigata Stelvio appartenente alla 1^ Divisione Alpina di Giustizia e Libertà. L’autore passa poi in rassegna la vita politica di Zappa, l’adesione nel dopoguerra al Partito socialista italiano e la sua attività come segretario del partito dal 1954 al 1960. Viene approfondito il rapporto di Zappa con Guido Merizzi e Primo Buzzetti. Segue il racconto della esperienza di Franco Zappa nel Parlamento italiano (dal 1958 al 1972 dove ha ricoperto, fra gli altri, anche la carica di presidente della Commissione Giustizia della Camera). La biografia prende in considerazione l’evoluzione politica del dopoguerra, dalla fase del centrismo degasperiano al periodo del miracolo economico, al centrosinistra degli inizi anni Sessanta fino alla contestazione studentesca e agli anni della strategia della tensione che caratterizzano gli anni ’70 e ’80 del secolo scorso.

L’autore tratta a lungo anche i problemi provinciali più importanti di cui Zappa si è occupato. Cosa mi ha spinto a scrivere questa biografia? "Le motivazioni sono almeno due: rinforzare la memoria orale con una più duratura documentazione scritta su un protagonista della storia politica della provincia di Sondrio del XX° secolo e dare la giusta e meritata collocazione culturale e politica al patrimonio storico del socialismo in provincia di Sondrio". Il libro verrà presentato venerdì sera alle 20.45 nella saletta della società democratica operaia di via Chiarelli 7 a Chiavenna. Fulvio D’Eri