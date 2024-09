Le vie delle Alpi. Musei aperti con tante attività

Le strutture del Sistema museale della Valtellina partecipano nel fine settimana alle Giornate europee del Patrimonio. Il tema è “Patrimonio in cammino“ e riprende lo slogan europeo “Routes, Networks and Connections“: è un invito a riflettere sul valore del patrimonio culturale in relazione a cammini, vie di comunicazione, connessioni e reti che, oggi o in passato, hanno reso possibili relazioni e scambi fra i popoli e le culture. Gli stessi manufatti e opere d’arte conservati nei musei locali o presenti nella nostra quotidianità sono testimoni di questi scambi e della circolazione di saperi.

Di qui il programma “Le vie delle Alpi“ predisposto per l’occasione dal Sistema museale della Valtellina per le giornate di sabato 28 e domenica 29 settembre. Oltre alle aperture straordinarie, i musei del Smv propongono iniziative legate al tema delle strade e degli spostamenti declinati in una mostra e una conferenza sull’inaugurazione del passo del Foscagno al Museo di Livigno, laboratori per bambini e mostra fotografica al Museo di Bormio (“Su e giù dallo Stelvio“), in una visita guidata e caccia al tesoro al Museo di Morbegno (“Strade invisibili: i segreti delle migrazioni degli animali“), in visite e assaggi di prodotti tipici a Villa Visconti Venosta. Gli Ecomusei del Sistema museale propongono visite guidate a opere d’arte sul tema dell’emigrazione (Ecomuseo della Valgerola) e un convegno e un’escursione dedicati a “La via Priula e i commerci con la Serenissima“ (Ecomuseo di Albaredo). Tutte le proposte sono descritte nel dettaglio nel sito del Smv www.sistemamusealevaltellina.it.

S.B.