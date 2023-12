“Le vie del Natale“ con associazioni e commercianti

Il Natale rescaldinese è un lavoro di gruppo che vede uniti l’Amministrazione comunale con Pro loco, Consulta Commercio, Sociale, Culturale e Sportiva, Comitato Palio e Assr. Oggi dalle 10 alle 18 commercianti e associazioni daranno vita alla sesta edizione di “Le vie del Natale“ e saranno insieme per offrire una giornata di festa dove sarà possibile conoscere le realtà associative, degustare piatti tipici, divertirsi con karaoke e giochi sensoriali e, naturalmente, fare acquisti per il Natale ormai imminente. Per rendere possibile la manifestazione dalle 7 alle 20 via Melzi sarà chiusa da via Pellico a via Bossi.