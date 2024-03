Le stragi di mafia del 1992. Parlano i testimoni dell’orrore

CANTÙ (Como)

“Noi Siamo Loro“: dopo aver girato in dieci Comuni del territorio, tornano a Cantù i 33 pannelli che hanno accolto la “Quarto Savona 15“, l’auto della scorta di Falcone, nel 2021. La mostra sarà allestita nel chiostro del Comune di Cantù in piazza Parini, visitabile fino al 23 marzo da lunedì a venerdì dalle 08.30 alle 14, negli orari di apertura della sede municipale. Giovedì 21 alle 11, all’istituto Sant’Elia di Cantù, è in programma il convegno “Noi Siamo Loro“. Domenico Bessone e Francesco Mirabella, componenti del reparto Scorte di Palermo ora in pensione, racconteranno agli alunni la loro esperienza come uomini della scorta dei magistrati Falcone, Borsellino e di molti altri. Per loro una vera e propria missione: testimoniare alle giovani generazioni le atrocità e i crimini condotti dalla mafia.

L’incontro, a porte chiuse, verrà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook @comunecantu. Sabato 23 marzo alle 10.30, inaugurazione del Parco di Villa Argenti, con accompagnamento musicale della Banda La Cattolica. La cerimonia, è aperta a tutti, con attività e giochi, e quattro madonnari che realizzeranno opere a gessetto a tema legalità, dando anche la possibilità ai più piccoli di cimentarsi nella loro arte. Per l’occasione, il nuovo parco accoglierà le opere degli alunni del liceo artistico Melotti realizzate per il simposio della legalità 2023. Paola Pioppi