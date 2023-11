Le star della compagnia Ailey II aprono la stagione della danza

Saranno le star del balletto made in Usa della compagnia Ailey II ad aprire la stagione di danza del Teatro Sociale di Como, sabato 11 novembre alle 20.30. L’ensemble di danza moderna fondata nel 1974 da Alvin Ailey è punto di riferimento in tutto il mondo per le coreografie dei suoi ballerini. A Como presenteranno alcune delle coreografie più celebri del loro repertorio. È ancora possibile sottoscrivere l’abbonamento alla stagione danza che proseguirà il 10 marzo con lo spettacolo Graces di Silvia Gribaudi, che da anni si interroga sugli stereotipi di genere, sull’identità del femminile e sul concetto di virtuosismo nella danza e nel vivere quotidiano. Si chiude con il Balletto di Roma, il 13 aprile, protagonista sul palcoscenico di Como con Giulietta e Romeo, opera firmata dal coreografo e regista Fabrizio Monteverde che negli ultimi 20 anni si è rivelata una delle produzioni di maggior successo nel repertorio del Balletto di Roma con un numero record di recite e incassi al botteghino. Da non perdere il balletto in programma per l’ultimo dell’anno: La Bella Addormentata. Anche quest’anno chi lo vorrà potrà festeggiare il Capodanno a Teatro. Dopo il balletto, sarà possibile aspettare la Mezzanotte in una location esclusiva: sul palcoscenico del Teatro verrà allestita una cena di gala accompagnata da musica, per vivere una serata da protagonisti.