Le delicate figure di Alex Pinna

Ultimi due giorni per visitare “Time“, la personale di Alex Pinna al Museo di Archeologia dell’Università di Pavia, in Strada Nuova 65. Domani alle 16 si terrà il finissage con la presentazione del catalogo. Pinna è docente di Scultura all’Accademia di Belle Arti di Brera, l’esposizione è un progetto pensato come un dialogo tra le sue sculture e i reperti archeologici conservati nel Museo in un’inedita contaminazione tra antico e contemporaneo. Le delicate figure di Pinna – realizzate con bronzo, resina bianca e corda annodata – sono raffigurazioni di uno stare nel mondo talvolta fragile e in precario equilibrio, in cui ci si può facilmente riconoscere.