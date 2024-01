Lavori in corso al Bione. Il centro sportivo sta prendendo forma

Il nuovo centro sportivo comunale di Lecco sta prendendo forma. Dopo qualche ritardo, sono ripresi i lavori per lo spogliatoio del campo 1 del Bione. Il primo step in corso è quello della posa in opera dell’apparato metallico, una sorta di scheletro.

Sono state invece già montate le torri-faro per illuminare le strutture esterne dell’impianto sportivo sulla sponda dell’Adda.

Continuano inoltre gli interventi per il rettilineo indoor per l’atletica, che vedrà anche la fossa per il salto con l’asta, lo spazio nel quale viene inserita l’asta al momento dello stacco: proprio in questi giorni è stata posizionata la struttura lignea.

"Nuovi impianti per il nostro centro sportivo e per gli atleti delle associazioni della nostra città, nuovi strumenti per la crescita dei talenti", è il commento di Maria Sacchi, assessore alla Cura della città e ai Lavori pubblici di Lecco.

