L’attesa variante di Edolo Arriva il sì al progetto

Probabilmente entro le Olimpiadi invernali di Milano Cortina almeno alcuni dei problemi viabilistici dell’alta Valle saranno risolti. Nelle scorse ore, difatti, è stato approvato il progetto definitivo della variante di Edolo sulla statale 42 del Tonale. Il commissario Eutimio Mucilli ha dato il proprio parere positivo alla progettazione delle opere, cui farà seguito la pubblicazione dell’appalto per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori. Il costo dell’opera è di 120 milioni e ormai da anni viene chiesta da più parti.

A creare il problema principale è la galleria di Edolo, che pur consentendo il passaggio di due mezzi è difficile da percorrere per chi non la conosce come i tanti turisti che viaggiano verso Ponte di Legno e il Passo del Tonale e sono poco pratici della guida in montagna. L’intervento prevede la realizzazione di una variante dalla zona a sud di Edolo al confine con Sonico fino alla località Iscla bypassando il centro abitato. I tempi: entro l’autunno dovrebbe essere concluso l’iter dell’appalto e nel 2024 dovrebbe essere aperto il cantiere. Per poter esser autorizzato il progetto ha avuto il nullaosta della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia.

La variante non andrà a toccare emergenze archeologiche che in Valle Camonica, essendo terra di iscrizioni rupestri, non sono rare e non hanno mancato di creare dei problemi.Nel tempo il percorso della variante, che toccherà i Comuni di Edolo e Sonico è stato variato per evitare di espropriare grandi appezzamenti di territorio ad attività commerciali. Sono state effettuate migliorie che renderanno l’itinerario esterno al centro di Edolo. La variante sarà quasi tutta in galleria. La statale 42 del Tonale e della Mendola è indicata dal Ministero e da Anas tra i collegamenti più importanti tra Lombardia e Trentino e rientra tra le opere connesse alle Olimpiadi 2026. La durata complessiva dei lavori è stimata in 1119 giorni naturali e consecutivi, comprensivi dell’andamento stagionale sfavorevole. È da stabilire quando inizieranno anche se è plausibile entro fine anno.

Milla Prandelli