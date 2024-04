L’anello sulle orme di Sigerico in un punto iconico della Francigena Domenica 14 aprile escursione ad anello lungo la Via Francigena da Orio Litta al Guado di Sigerico sul Po, luogo storico per pellegrini. Partenza dalla Grangia Benedettina, passando per Corte Sant’Andrea e Villa Litta Carini. Durata 4 ore. Prenotazioni su camminiditalia.org/cammini-aperti.