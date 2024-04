L’anagrafe di tutto il bestiame. Tecnici Aral e Coldiretti Sondrio in aiuto dei piccoli allevatori

L’Aral e Coldiretti Sondrio a sostegno degli allevatori valtellinesi. Lo scorso ottobre l’Ats della Montagna ha cessato di gestire in proprio l’anagrafe zootecnica del territorio di competenza, così come previsto da uno specifico dispositivo di legge che riassegna tale onere agli allevatori stessi o a organismi delegati. Ed è così che si è pensato a una soluzione che potesse dare una mano agli allevatori, visto che gli adempimenti, per essere in regola, sono difficilmente gestibili dai singoli.

A Bormio, all’ufficio zona Coldiretti, i tecnici Aral (Associazione regionale allevatori della Lombardia) ogni venerdì mattina, saranno a disposizione per provvedere agli adempimenti necessari. "Siamo certi che questa collaborazione potrà offrire alle nostre imprese un utile supporto, in quanto il lavoro, finora sempre ben svolto dall’Ats, risulta complesso – dice il presidente di Coldiretti Sondrio Sandro Bambini –. Ogni capo bovino, equino, ovicaprino e suino deve essere censito alla nascita e seguito per tutto il ciclo di vita: è importante anche per la tracciabilità ed è un percorso che deve seguire tappe determinate".

Tutto ciò a partire dalla nascita dell’animale, che deve essere denunciata e registrata in anagrafe bovina entro un termine di 20 giorni, mentre un passaggio di proprietà va registrato entro cinque: inoltre, devono essere annotati tutti gli spostamenti del capo in questione e, qualora non si adempisse, ci sono sanzioni. "Adempimenti che, giocoforza, risultano difficilmente gestibili in proprio dalle imprese medie e piccole, che costituiscono l’ossatura dell’economia agricola valtellinese e chiavennasca: quindi bene la possibilità di usufruire del servizio erogato dai tecnici Aral nei nostri uffici e un ringraziamento particolare a Gianmario Tramanzoli, vicedirettore di Aral lombarda, con cui la sinergia è importante".

