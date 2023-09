L’amore per la montagna e il senso della vita raccontati in 12 giorni Giovedì 18, Massimo Calvi presenta il suo romanzo "L'uomo che guardava la montagna" in un dialogo con Laura Garavaglia e Elisabetta Broli. Un viaggio interiore alla ricerca di se stessi, attraverso dodici giorni più uno. Ingresso libero.