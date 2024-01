L’alimentazione in montagna . C’è la nutrizionista

L’alimentazione è un fattore importante e la capacità di alimentarsi in modo corretto, nello sport come nelle gite o passeggiate in montagna, è addirittura essenziale. Il Comune di Poggiridenti, proprio in quest’ottica, ha organizzato un incontro con la nutrizionista Elisa Pedrolini dal titolo "In montagna, facciamo il giusto spuntino?".

"È con particolare piacere, che colgo l’occasione di promuovere la bellissima iniziativa coadiuvata da Avis comunale di Poggiridenti e dalla nostra biblioteca, con il patrocinio del Comune – dice il sindaco di Poggiridenti Giovanni Piasini - Venerdì 19 gennaio alle ore 20.15 presso la palestra comunale in via Masoni 22, si terrà una prestigiosa serata con la dietista-nutrizionista Elisa Pedrolini, vera esperta della nutrizione, in modo particolare di quella sportiva. È un’occasione da non perdere per chiedere chiarimenti o delucidazioni ad una professionista del settore".