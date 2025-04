L’addio e il grazie a Doriano Lisignoli

Un intero Comune, quello di Piuro con il primo cittadino Omar Iacomella in testa, piange Doriano "Gandòn" Lisignoli, per anni solerte manutentore delle Cascate simbolo della località. "Il suo amore per la piccola frazione di Sant’Abbondio l’ha persino fatto nominare prosindaco della soliva località, tra i piedi delle Cascate dell’Acquafraggia e il Valle Drana – ha scritto Iacomella in un post carico di tristezza - Le porte di casa sua sono sempre state aperte a tutti, anche solo per un saluto o per un caffè o per il tradizionale aperitivo che radunava i tanti amici di una vita. Il suo amore per il paese ha fatto sì che ogni fiore, che ogni strada, che ogni angolo anche più remoto faceva ricordare a tutti che con la forza di volontà e passione, il nostro territorio poteva diventare un bellissimo giardino". Non solo: "Ogni occasione ufficiale, che sia per gli alpini, per le scuole con i mitici "braschée", i fugascìn e ogni altra delizia preparati dalle sapienti mani di sua moglie, era momento di condivisione. Non ultimo ha insistito tantissimo per il ripristino del suono delle campane di S.Abbondio, donando alla comunità in tempi recenti l’elettrificazione dell’impianto".