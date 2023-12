La vita vissuta sulla scacchiera. Dal punto di vista del pedone

Luci, ombre e colori di una vita qualunque: è il nuovo spettacolo di Giuseppe Giacobazzi (nella foto), “Il pedone“, che sarà in scena giovedì 14 dicembre alle 20.30 al Teatro Sociale di Como. Racconta del paragone tra la nostra vita e quella vissuta su una scacchiera, e dunque vita vissuta e raccontata non dal punto di vista del pezzo più importante, la regina, o da quello più tutelato, il re, ma dal punto di vista più umile e comune, quello del pedone. In una società dove tutti sognano di essere pezzi pregiati, brilla il fascino della normalità, perché "ogni istante della vita è una continua partita a scacchi: dal corteggiamento alle relazioni sociali fino al guardarsi allo specchio, tutto è un gioco dove a ogni azione corrisponde una reazione. Alcune volte uguale, molto più spesso contraria".

"Ed è proprio da questo susseguirsi di azioni e reazioni che nascono le storie del pedone, spesso esilaranti nella loro tragicomicità. Il pedone ha sempre e solo due punti di vista, il bianco e il nero, mentre noi possiamo prendere in considerazione infinite sfumature di colore, che ci rendono vivi e carichi di emozioni". Un’ora e mezza di spettacolo che corrisponde a un’ora e mezzo di partita, e di monologo comico ma al tempo stesso interiore, in un percorso dove non si abbandona mai la risata, ma che diventa anche strumento di riflessione.

Pa.Pi.