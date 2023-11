La Valmalenco alla Fiera di Londra: "Mercato inglese da conquistare"

La Valmalenco cerca clienti alla corte di sua maestà. Gran successo promozionale al WTM di Londra per gli uomini del Consorzio Turistico Sondrio e Valmalenco che hanno promosso al meglio l’immagine del territorio e le sue eccellenze. Fin dalla prima giornata dell’importante evento fieristico londinese, segnata dalla visita agli spazi riservati alle località di Regione Lombardia del ministro Santanchè, il team guidato dal direttore del consorzio Sondrio & Valmalenco Roberto Pinna ha sottolineato l’importanza del consorzio nel panorama turistico Valtellinese. Una presenza positiva che ha permesso agli operatori internazionali di far toccare con mano la "voglia di neve" del territorio. Una trentina di incontri organizzati con operatori per lo più del mercato inglese e del Nord Europa hanno caratterizzato la linea degli appuntamenti.

"Grazie alle strategie di programmazione messe in campo dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio turistico Sondrio e Valmalenco – ha dichiarato Dario Ruttico, presidente del Consorzio Sondrio e Valmalenco - il nostro territorio svolge, come sempre, un ruolo di primo piano con la sua offerta turistica, sia per la parte Retica che per quella della sponda Orobica. La nostra strategia è quella di partecipare alle fiere nazionali e internazionali più importanti per promuovere il nostro territorio e le nostre eccellenze. In questa ottica abbiamo partecipato anche alla Wtm di Londra. Stiamo esplorando, infatti, anche nuovi mercati, quelli del Nord Europa per esempio che permettono o permetterebbero di coinvolgere e attrarre una platea di turisti con una buona possibilità di spesa. La proposta, oltre a quella classica, si basa su un turismo esperienziale. Questo vuol dire non compromettere il territorio, offrire ai turisti quello che abbiamo. E il nostro territorio è pieno di bellezze naturali".

"I contatti confermano un trend positivo e un ruolo strategico che il Consorzio riveste nel panorama turistico nazionale ed internazionale – dice Pinna -. Il Consorzio è il contenitore di tutte le esperienze turistiche possibili, da quella sportiva a quella enogastronomica, dal turismo lento all’esperienziale".

Fulvio D’Eri