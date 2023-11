La Valle intera piange Rosy volontaria dal cuore d’oro uccisa da un’onda a Tenerife

Un’onda oceanica anomala si è portata via Rosy Tegiacchi. Una tragedia per tutta la comunità di Tresivio, in particolare, che piange la morte della 65enne molto nota in paese ma in tutta la Valtellina per il suo grande impegno come volontaria della Protezione Civile Ana. Alle Canarie con Dino, suo nuovo compagno dopo la morte del marito avvenuta alcuni anni fa, Rosy stava trascorrendo una vacanza al mare in assoluta tranquillità. La tragedia si è consumata nella tarda mattinata di lunedì quando stava passeggiando tranquillamente sulla battigia, coi piedi immersi nell’acqua dell’Oceano. Purtroppo, all’improvviso, sulla spiaggia si è abbattuta un’onda di grosse dimensioni, che ha scaraventato Rosy in acqua. Dino ha provato con tutte le sue forze a salvarla, a riportarla a galla e a strapparla alla furia del mare. Ma le onde l’hanno trascinata sotto. Dino ha lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i bagnini di salvataggio che sono riusciti a riportare sulla riva il corpo di Rosy ma dopo aver tentato di rianimarla, con le manovre previste, hanno dovuto purtroppo alzare bandiera bianca. "Siamo ancora sconvolti per la perdita di Rosy – dice il sindaco di Tresivio Fernando Baruffi -, una persona davvero eccezionale che non ha mai lesinato il suo impegno in favore della comunità. Siamo rimasti veramente basiti quando siamo stati informati della tragica fine di Rosy, una persona sempre presente nelle attività di Tresivio ma anche attivissima come volontaria della Protezione Civile dell’Ana. Era da poco andata in pensione dopo aver lavorato nell’ufficio Caccia & Pesca della Provincia, si stava godendo qualche giorno di riposo". Fulvio D’Eri