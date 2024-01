La “sumeanza“ che riaccende tanti ricordi

Magni

Con mia grande sorpresa e soddisfazione, qualche tempo addietro, sono finito in una storiella curiosa, protagonista una parola, un termine del dialetto brianzolo, pure lecchese e penso anche lariano, ma a quanto sembra non in uso a Milano. Il verbo

protagonista di questa per la verità minimo avvenimento è la “sumeanza“, che significa, immagine, ovviamente somiglianza, e in senso un po’ più allargato anche fotografia. Mi ricordo di aver ascoltato molte volte “sumeanza“ nel chiacchierare della gente alto brianzola, il popolo delle mie contrade. Non c’è nei dizionari del dialetto milanese mentre Gianfranco Scotti lo elenca nel suo, del dialetto lecchese: "Somiglianza, immagine, usato anche per fotografia". Veniamo però alla mia storiella. Sicché, qualche tempo fa sono stato avvicinato da una signora già avanti negli anni ma comunque meno vecchia di me, la quale mi ha ricordato che tempo addietro aveva scattato una fotografia a sua mamma. Quindi mi chiedeva se avessi ancora quella foto perché lei, purtroppo non ne aveva e quindi la mia sarebbe stata davvero un gran bel regalo. Con impegno sono riuscito a ritrovarla e la signora mi ha ringraziato commossa. Mi è però tornato in mente il curioso, vivace e ingarbugliato avvicendarsi dei momenti che hanno accompagnato quello. Appassionato di fotografia girovagavo spesso per campi e cascine a cercare i volti dei vecchi contadini e istanti del loro lavoro. Una volta avvicinai una contadina molto fotogenica, secondo i mie gusti, e scattai. Lei però si arrabbiò e mi urlò, insieme a qualche improperio: "No, a me la sumeanza me la fa minga, la sumeanza la porta ma". Io però la foto gliela avevo già fatta e quindi tutto finì lì. Qualche tempo dopo conoscendo la figlia le mostrai l’immagine, lei quasi si commosse: "Che bèla, le propri le, la mia mamm". Le disse però di non dire nulla a sua madre. Adesso dunque si è ricordata e me l’ha chiesta. “Sumeanza“ viene dal verbo “sumejà“ (assomigliare) che a sua volta discende dal latino volgare “similis“: simile.

