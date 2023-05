La Strada della Forra festeggia i 110 anni Portò turismo e sviluppo

Bella da più di un secolo: la Strada della Forra festeggia i 110 anni. Fortemente voluta da due personaggi visionari e lungimiranti del tempo Arturo Cozzaglio, progettista, e Don Giacomo Zanini, parroco a Vesio, la Strada della Forra venne inaugurata il 18 maggio 1913 dall’allora sindaco Domenico Milesi. L’avvento della Strada ha portato benessere e turismo e ora Tremosine, riconoscente, rende omaggio alla “sua” strada. "Le celebrazioni ufficiali che si svolgeranno il 18 e 21 maggio, grazie al contributo di Regione Lombardia che ha co-finanziato l’evento attraverso il bando Ogni Giorno inLombardia – spiega Francesca Frigerio, Presidente della Pro Loco Tremosine, ente promotore - ripercorreranno l’inaugurazione storica, attraverso una rivisitazione in chiave moderna, con iniziative sia lungo la strada che nelle frazioni di Pieve e Vesio". Incastonata tra le viscere della montagna, la strada corre lungo la spaccatura scavata dal torrente Brasa, avvolgendosi in spire di roccia: per la sua unicità, Winston Churchill, in una visita fatta nel 1949 durante il soggiorno gardesano, la definì l’ottava meraviglia del mondo, mentre il mondo del cinema l’ha eletta a set cinematografico in più occasioni. Due le giornate di celebrazioni in programma, organizzate con il Comune e col contributo regionale e di diversi sponsor. Il 18 maggio si aprirà, ad esempio, con il corteo di auto storiche (partenza 9,30 da Campione, mentre il 21 le iniziative si chiuderanno con il concerto finale per due vilioni ‘La strada nella roccia’ alla Chiesa di San Giovanni Battista. I festeggiamenti proseguiranno poi nel corso dell’anno: l’associazione Strada della Forra, guidata Moreno Zocchi, ha patrocinato l’evento e sta organizzando un evento per la fine della stagione. Tutte le info sono sul sito: www.tremosinesulgardaeventi.com. Federica Pacella