La storia dei due aerei Caproni CA 100 diventa un documentario

The Legacy è un documentario, di circa 60 minuti, prodotto dalla CA 100 Heritage e da Space TV, che presenta la storia di due aeroplani Caproni CA 100, e le vicende legate al loro restauro e al recente ritorno in linea, resi possibili da Gerolamo Gavazzi. Le riprese sono state girate all’Aero Club di Como, dove è conservato il Caproncino idro e poi all’Aero Club di Milano Bresso. The Legacy verrà proiettato in anteprima domenica 17 settembre, alle 11.00 all’hangar di Aero Club Como. Per assistere occorre prenotare, inviando un’email a [email protected].