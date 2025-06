Csi Morbegno, settant’anni di impegno nel mondo sportivo

Successo per la gran festa dei 70 anni del Csi Morbegno e Avis Morbegno, due sodalizi uniti da tante cose ma soprattutto dal fatto di mettere al centro le persone. Hanno partecipato oratorio di Morbegno, Comune di Morbegno, comitato Csi di Sondrio, Cosio Volley, Aido Morbegno, Admo Sondrio, Movember, Lilt Sondrio, comitato Maria Letizia Verga, Amazzoni e fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica Onlus. Il centro di Morbegno si è popolato di gente, di tutte le età: la via Vanoni è diventata una pista di atletica. "La data della festa non è casuale – spiega il presidente Avis Morbegno Rocco Acquistapace – abbiamo scelto il 14 giugno perché è la giornata mondiale del donatore di sangue, quindi era proprio il giorno ideale". "Anche per il Csi Morbegno – gli fa eco il presidente Giovanni Ruffoni – la data del 14 giugno era perfetta perché è la Giornata nazionale dello sport del Coni". Ha celebrato la messa l’assistente ecclesiastico e atleta Csi Morbegno don Nicola Schivalocchi. Non è mancato Attilio Speziale che tanto fa e ha dato al Csi.