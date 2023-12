La stagione del Donizetti debutta col gioco degli dei

Si apre con un debutto nazionale, che poi girerà per tutta l’Italia, la stagione di prosa della Fondazione Teatro Donizetti. Si tratta di Iliade. Il gioco degli dei, progetto di cui è principale artefice l’attore bergamasco Alessio Boni, in programma da oggi al 18 dicembre. Con doppia replica fuori abbonamento sabato 16. A proposito di abbonamenti. La stagione di prosa parte con il botto e chiude con un totale di 5.186 abbonati, 495 in più rispetto all’anno scorso (pari a un aumento del 10,5%). Per l’Iliade, liberamente ispirato al capolavoro di Omero, al momento sono già stati venduti oltre 7mila biglietti. Drammaturgia, testo e regia recano la firma del collaudato team del Quadrivio formato da Roberto Aldorasi, Alessio Boni, Francesco Niccolini e Marcello Prayer.

Oltre a Boni nel ruolo di Zeus e a Iaia Forte nei panni di Era, saranno sul palcoscenico Haroun Fall, Jun Ichikawa, Francesco Meoni, Elena Nico, Marcello Prayer e Elena Vanni. "Lo spettacolo è molto interessante - spiega la direttrice artistica della stagione di prosa della Fondazione Teatro Donizetti, Maria Grazia Panigada -. Sia dal punto di vista dei contenuti sia da quello scenografico. È una coproduzione importante del teatro Donizetti che per l’anno della Cultura ha realizzato qualcosa di particolare. Speriamo sia l’avvio per dare continuità ad altre produzioni". Lo spettacolo è al centro anche di una mostra, curata da Clelia Epis, che è stata inaugurata dentro Donizetti Studio e negli spazi adiacenti la biglietteria (rimarrà aperta fino al 18 dicembre): uno sguardo al dietro le quinte, attraverso i bozzetti e i disegni di scene, costumi e, soprattutto, delle creature e degli oggetti di scena. Michele Andreucci