La sfida delle auto d’epoca in ricordo del grande pilota

Al via il XXVIII Memorial Castellotti. La competizione di auto d’epoca, in ricordo del campione di corse Eugenio Castellotti, partirà domenica alle 9.30 da piazza Castello, dal monumento in ricordo del pilota, e vede una novantina di auto in competizione, da modelli dell’anteguerra a macchine di inizio anni 2000.

Partenze ogni 30 secondi, da Lodi le auto arriveranno a Cavenago, dove faranno le prime prove cronometrate; da lì fino a Codogno, con le seconde prove cronometrate, controlli timbri a Senna Lodigiana; le auto si sposteranno poi a Borghetto Lodigiano, raggiungendo Graffignana arrivando fino a Villanterio, per un totale di105 km e 60 prove cronometrate, finendo a San Martino in Strada. In totale ci saranno circa 26 equipaggi e si segnala una decina di top driver.

La manifestazione si inserisce in una serie di competizioni ufficiali, come la formula crono-Asi (Automotoclub storico italiano): una gara di un solo giorno, all’interno di un campionato che si svolge su tutto il territorio nazionale con 19 prove (Lodi è la seconda). Oltre a questa, il Challenger solidarietà Lombardia, un contesto di 8 gare in cui Lodi è la prima. Al Memorial sono ospitati i partecipanti del progetto Mite, che permette a ipovedenti di partecipare a gare ufficiali."Consigliamo ai curiosi di arrivare mezz’ora prima dell’inizio, per vedere le auto" ha detto il presidente della Scuderia Castellotti, Alvaro Corrù. L.P.