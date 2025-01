La settimana. On the road di dieci ragazzi

Hanno affiancato la polizia locale, i carabinieri e la guardia di finanza di Bormio, la polizia provinciale, i vigili del fuoco di Valdisotto, i soccorritori Areu e i volontari di Valtellina Soccorso, prendendo parte a operazioni sulle piste da sci, interventi in ambulanza e pure ad attività legate alla gestione della sicurezza durante la Coppa del Mondo di sci alpino. Da sottolineare, inoltre, la collaborazione con il Parco dello Stelvio.

È stata intensa e senz’altro indimenticabile la settimana che ha coinvolto i dieci giovani partecipanti al progetto On the road a Bormio. Il momento conclusivo e di restituzione delle esperienze dei giovani protagonisti di questa terza edizione si è svolto alla presenza del sindaco Silvia Cavazzi, che ha espresso massima soddisfazione per l’iniziativa, "che sta diventando sempre più un punto di riferimento per i giovani del nostro territorio".

"Un ringraziamento speciale va all’assessore alle politiche giovanili e sociali, Emilia Pedranzini, che ha creduto fin da subito nel valore di questo progetto, portandolo in giunta e lavorando con determinazione per renderlo un appuntamento consolidato. Guardando al futuro – ha aggiunto Cavazzi – rilanciamo con entusiasmo: non solo confermiamo una nuova edizione, ma stiamo già lavorando per portare On the road anche nella stagione estiva".

On the road non è solo un’esperienza, ma un vero e proprio percorso di crescita personale che aiuta a sviluppare una maggiore consapevolezza delle dinamiche collettive, del valore del servizio alla comunità e dell’importanza del lavoro svolto ogni giorno dalle istituzioni, dalle forze dell’ordine e dai soccorritori.

Sara Baldini